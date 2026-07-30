All-in sur Abline : l'énième pari de Monaco en attaque

En misant sur Matthis Abline, l'AS Monaco tient la recrue la plus chère de l'été en Ligue 1 pour l'instant et son septième avant-centre acheté en cinq ans. Aucun n'a fait l'unanimité très longtemps, ça tombe bien : le Nantais a encore tout à prouver et se retrouve pour la première fois dans une équipe compétitive. Un pari logique ?

Si l’OM multiplie les coups depuis plusieurs années pour trouver son « grantatakan », l’AS Monaco procède sur la Côte d’Azur à un roulement entre gros achats et grosses ventes pour retrouver son Radamel Falcao. Depuis le départ du Colombien en 2019, le club de la Principauté a dépensé plus de 160 millions, hors bonus, sur des avants-centres. Le dernier en date, c’est Matthis Abline, pour 25 millions d’euros, plus 5 de bonus à verser au FC Nantes, soit le transfert le plus onéreux de Ligue 1 à un mois de la fin du mercato estival. Le changement, c’est maintenant et surtout tout le temps.

Le paradis des attaquants déçus

Car en 2019, il y a eu Wissam Ben Yedder pour 40 millions d’euros, le dernier à avoir été indiscutable sur le terrain (152 contributions décisives en 201 matchs), dernier aussi à ne pas l’avoir été en dehors. En 2021, le club du Rocher lâche 17 patates sur Myron Boadu, sans jamais lui donner assez de temps de jeu : il est renvoyé pour 800 000 euros à son envoyeur quatre ans plus tard. En 2022, c’est 12,5 millions d’euros qui sont investis sur Breel Embolo, auteur d’une bonne première saison (12 buts, 2 passes décisives) avant de se faire les croisés et de revenir avec moins d’impact (6 buts, 5 passes décisives), revendu sensiblement au même prix d’achat au concurrent rennais. L’année suivante, l’AS Monaco casse sa tirelire pour s’offrir Folarin Balogun (30 millions d’euros, plus 10 de bonus), qui sortait d’une saison à 21 buts avec Reims, niveau qu’il n’a pas effleuré depuis (13 la saison dernière).…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com