All Eze on Me

Le capital sexy de Crystal Palace a explosé cet été avec la signature d'Eberechi Eze, 22 ans, qui a fait des merveilles dans l'antichambre de la Premier League l'an passé avec les QPR. Focus sur un phénomène.

Roy Hodgson est conscient de ce qu'il a entre les mains. Alors, il en prend soin :(en amical contre Charlton)[...]Résultat, ce n'est qu'à dix minutes du terme de Crystal Palace-Southampton, samedi dernier (1-0), que la Premier League a fait la connaissance d'Eberechi Eze. Et c'est à ce moment-là que Kyle Walker-Peters, nouveau latéral droit des, a dû regretter d'avoir fait de cette position son poste de prédilection. En deux mouvements de hanche du nouveau feu follet de Selhurst Park, l'ancien de Tottenham s'est retrouvé désarmé et sur les fesses. Une séquence à l'image de son entrée, laquelle fera dire à Hodgson que son poulain, même dans ce court laps de temps,. Et ne fera qu'