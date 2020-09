Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alizé Cornet seule rescapée française de la journée Reuters • 04/09/2020 à 11:53









Alizé Cornet seule rescapée française de la journée par Adonis Vesin (iDalgo) Alizé Cornet s'est imposée en deux sets (7-6, 6-3) face à la Belge Ysaline Bonaventure (109e mondiale). Elle affrontera l'Américaine Madison Keys (14e WTA) au troisième tour. Dans le tableau masculin, les Tricolores sont tombés les uns après les autres. Grégoire Barrère a été éliminé face à Andrey Rublev, 14e mondial, (6-2, 6-4, 7-5), Richard Gasquet par l'Australien Alex de Minaur (28e mondial, 6-4, 6-3, 6-7, 7-5) et Ugo Humbert par Matteo Berrettini (8e mondial, 6-4, 6-4, 7-6). Corentin Moutet n'a pas fini son duel face à Daniel Evans à cause de la pluie (33e mondial, 4-6, 6-3, 6-5) et reviendra aujourd'hui sur le court. Il pourrait retrouver au tour suivant Félix Auger-Aliassime, tombeur d'Andy Murray en trois sets. Du côté des favoris, Serena Williams, Victoria Azarenka, Sofia Kenin, Dominic Thiem et Daniil Medvedev sont qualifiés pour les 16e de finale. Grigor Dimitrov, 21e mondial, a été sorti, comme Milos Raonic (18e ATP).

