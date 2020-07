Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alitalia reprend ses vols internationaux à partir de Milan Reuters • 01/07/2020 à 20:29









ALITALIA REPREND SES VOLS INTERNATIONAUX À PARTIR DE MILAN MILAN (Reuters) - Alitalia a repris mercredi ses vols internationaux à partir de l'aéroport de Milan-Malpensa, après des semaines d'interruption dues à la crise sanitaire provoquée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2, qui a fait près de 35.000 morts en Italie. La compagnie aérienne, sur le point d'être nationalisée après onze années de difficultés financières, assurera des liaisons vers Amsterdam, Bruxelles, Paris et Londres. L'aéroport de Milan-Linate, le deuxième plus fréquenté d'Italie avant la crise derrière Rome-Fiumicino, rouvrira quant à lui le 13 juillet, selon deux sources au fait de la décision. Alitalia devrait également desservir en juillet une douzaine de destinations en Italie à partir de Malpensa. (Francesca Landini, Elisa Anzolin et Giuseppe Fonte; version française Jean-Stéphane Brosse)

