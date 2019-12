Alisson Becker devient le premier lauréat du trophée Lev Yachine

Alisson Becker est devenu le premier lauréat du trophée Lev Yachine, un trophée fraîchement créé pour faire une place aux gardiens de but lors de la cérémonie du Ballon d'or. Le portier de 27 ans est logiquement récompensé pour son année monstrueuse, tant avec Liverpool qu'avec le Brésil.

Une année en or

La profession attendait ça depuis plus d'un demi-siècle. Lundi soir, au théâtre du Châtelet, un gardien de but a été honoré lors de la cérémonie du Ballon d'or France Football. Sans surprise, le lauréat s'appelle Alisson Becker. Le portier de Liverpool n'a pas eu le droit à la récompense suprême, c'est vrai, mais il est quand même entré dans l'histoire : à 27 ans, il est devenu le premier vainqueur du trophée Lev Yachine. Une distinction individuelle créée en septembre dernier par l'hebdomadaire, désireux de mettre un peu en lumière les derniers remparts, sachant que seul un gardien avait posé son nom au palmarès du Ballon d'or : le fameux Lev Yachine, en 1963, qui a logiquement donné son blase à cette nouveauté. Une façon aussi de rappeler que ce poste est à part, et qu'ils sont nombreux à avoir été injustement snobés depuis de nombreuses années. En dehors de Yachine, seuls cinq gardiens ont eu le droit de s'incruster sur le podium depuis 1956 : Dino Zoff (2, 1973), Gianluigi Buffon (2, 2006), Ivo Viktor (3, 1976), Oliver Kahn (3, 2001, 2002) et Manuel Neuer (3, 2014). Tant pis pour l'histoire, Alisson Becker n'est probablement pas mécontent de pouvoir ajouter un nouveau trophée sur la cheminée. Et surtout, contrairement au sacre ultime, celui-ci ne souffre aucune contestation.Ainsi, Alisson a devancé Marc-André ter Stegen et son compatriote Ederson sur le podium du trophée Lev Yachine. La récompense d'une saison (et d'une année) totalement aboutie pour le joueur de 27 ans. Arrivé à Liverpool en juillet 2018 contre un chèque de 62,5 millions d'euros, il a largement justifié son statut de deuxième gardien le plus cher du monde. ", avait ironisé son entraîneur Jürgen Klopp il y a un an tout pile après un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com