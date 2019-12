Alioune Ndiaye : « Il faut un cadre réglementaire stable et équilibré »

À 59 ans, Alioune Ndiaye, directeur d'Orange pour l'Afrique et le Moyen-Orient depuis mai 2018, peut s'enorgueillir de s'occuper de régions parmi les plus prometteuses en matière de marché de télécommunications. Fan de Nelson Mandela et du Mahatma Gandhi, il est le premier Africain à occuper ce poste auquel l'a propulsé Stéphane Richard, le patron d'Orange. Un signal fort quant à l'importance accordée en interne à l'expertise africaine, mais aussi la récompense d'un parcours parmi les plus impressionnants. Passé par l'université de Paris-Dauphine où il a étudié les finances et le contrôle de gestion, Alioune Ndiaye est sorti diplômé de Paris Télécom Sud. C'est au Mali, à Ikatel où il a débarqué en 2002, qu'il a fait montre de sa maîtrise. En dix ans, il a fait de cette entreprise la société du groupe Orange à avoir la plus forte rentabilité. Depuis cette expérience dont il n'est pas peu fier, Alioune Ndiaye et sa famille ont acquis la double nationalité sénégalaise et malienne. En 2012, le voilà qui retourne au Sénégal où il prend les manettes de la Sonatel dont Orange est désormais actionnaire majoritaire. Résultat : en 2017, les pays du groupe Sonatel génèrent un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros pour 5 milliards sur l'ensemble de la zone MEA. De quoi se faire une place de choix au sein du groupe et gravir les échelons pour arriver au poste qu'il occupe aujourd'hui. Bonne pioche pour Orange, qui a intégré...