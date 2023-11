information fournie par So Foot • 19/11/2023 à 15:31

Aliou Cissé : « Si je commence à parler de l’arbitrage en Afrique, je risque d’être suspendu »

La goutte d’eau qui fait déborder le vase.

Un hors-jeu discutable sur un but de Habib Diallo, et deux penalty oubliés ont suffi au sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé pour s’éterniser sur l’arbitrage en Afrique. « Si je commence à parler de tout ce qui se passe dans l’arbitrage sur le continent africain, je risque d’être suspendu. Mais ce soir il doit y avoir un carton rouge et il n’y ait pas hors-jeu. Les erreurs d’arbitrage il y en a eu partout sur le continent ce n’est pas seulement que ce soir » , a lancé Cissé en conférence de presse après le succès 4-0 des Lions de la Teranga face au Soudan du Sud.…

MD pour SOFOOT.com