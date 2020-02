C'était en 2010, au milieu de l'été. Elle était avec un groupe de filles, lui en virée, avec ses copains. Il l'a « draguée » dans la rue, elle a ri, ils se sont plu. Elle a 20 ans, se prénomme Satu ; elle est finlandaise, ne parle pas français et a interrompu ses études d'aide-soignante pour découvrir Paris, où elle est maintenant jeune fille au pair. Il s'appelle Éric, il a 25 ans, il est électricien dans le bâtiment et sort d'une relation compliquée.Ils s'aiment, ne se quittent plus et emménagent très vite dans un studio, à Sceaux (Hauts-de-Seine). « Elle avait tendance à se laisser vivre, pendant que je trimais ; c'était un peu fatigant, mais on était heureux », se souvient-il. Trois ans passent. Inquiète d'un retard de règles, elle fait un test de grossesse et annonce à Éric qu'elle est enceinte. « On n'avait rien programmé, mais on a décidé de le garder », raconte Éric. 3,530 kg, 51 cm : un beau bébé voit le jour le 10 avril 2014, à la maternité d'Orsay. C'est une fille, ils l'appelleront Lucie.Il travaille dur, elle a « le mal du pays »Éric travaille dur et veut acheter. « On était pacsés et parents, devenir propriétaires était dans la continuité de nos projets, c'était logique. » Ils acquièrent pour un peu moins de 200 000 euros une petite maison à Limours, à une trentaine de kilomètres de Paris. Ils s'endettent pour vingt-cinq ans, les traites sont lourdes mais, enfin, ils sont chez eux. Lucie...