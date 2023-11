Alidu Seidu : « Quand j’étais petit, on se tapait avec des machettes »

Un défenseur rugueux.

Il s’était mué en animateur télé après la victoire de Clermont à Lyon (1-2), Alidu Seidu s’est récemment confié dans un entretien publié sur le site de la LFP. Le Ghanéen aborde ses six années passées à l’académie Jean-Marc Guillou à Accra avant de rejoindre Clermont en 2019. Mais, en se replongeant dans ses souvenirs d’enfance, Alidu Seidu explique qu’il était : « Un petit qui tapait les gens ou qui se faisait taper par les gens, (…) influencé par les plus vieux qui lui ont appris à devenir méchant. » Lancé dans son histoire, le défenseur de Clermont ne s’arrête pas et raconte : « S’il y avait des machettes, on se tapait avec des machettes ! » Tout sourire, Alidu Seidu va même montrer à la caméra la cicatrice qu’il a au niveau du frontal crânien causée par une machette. « J’ai passé 3 ou 4 mois à l’hôpital, j’avais perdu beaucoup de sang » raconte-t-il en totale décontraction.…

LP pour SOFOOT.com