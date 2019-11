Alibaba veut lever pour 12 milliards d'euros à la bourse de Hongkong

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a lancé vendredi une colossale opération boursière à Hongkong. Le groupe fondé en 1999 par l'excentrique milliardaire Jack Ma a choisi la place chinoise pour récupérer des fonds qui doivent l'aider dans son développement mondial.« Pour une jeune entreprise qui n'a que 20 ans, c'est un nouveau départ », explique le PDG du groupe, Daniel Zhang, dans une lettre aux investisseurs. Il adresse ainsi un signe de confiance à l'ex-colonie britannique, en proie depuis cinq mois à des manifestations de plus en plus violentes contre l'emprise de Pékin.« En cette période de changements, nous continuons à croire que l'avenir de Hongkong reste resplendissant. Nous espérons contribuer, à notre manière, à l'avenir de Hongkong », a-t-il déclaré.Lever 12 milliards ? 15 ? 20 ?En 2014, Alibaba avait réussi à Wall Street la plus grosse introduction en Bourse de tous les temps, récoltant 25 milliards de dollars. À l'époque, rappelle son PSG, le groupe avait écarté « avec regret » une cotation à Hongkong. Cette fois, il offre jusqu'à 575 millions d'actions aux investisseurs au prix unitaire maximum de 188 dollars de Hongkong, soit 13,8 milliards de dollars US ou 12,5 milliards d'euros.Ce montant est inférieur aux dernières estimations : le quotidien de Hongkong South China Morning Post, propriété d'Alibaba, annonçait mercredi que le groupe prévoyait de lever jusqu'à 15 milliards de dollars US, soit la plus grosse introduction en Bourse dans l'ex-colonie britannique depuis 2010.Des médias évoquaient même fin mai la somme de 20 milliards de dollars US, mais les troubles politiques qui ont débuté juste après ont pu dissuader le groupe chinois de risquer une opération surdimensionnée.Les dirigeants chinois cherchent à encourager les géants de la tech à être cotés plus près de Pékin, après la perte d'Alibaba, mais aussi du géant de l'internet Baidu, au profit ...