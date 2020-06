Ali Ahamada : "Quand tu ne joues pas, tu n'existes plus pour les clubs"

Resté presque un an et demi sans club, Ali Ahamada retrouve une seconde jeunesse en Norvège. Après une première expérience réussie à Kongsvinger, en deuxième division, le gardien de 28 ans vient de signer au SK Brann, neuvième d'Eliteserien la saison dernière. L'occasion pour l'ancien portier de Toulouse de revenir sur son quotidien dans le nord de l'Europe.

Ali Ahamada rebondit au SK Brann

"À Metz, j'avais passé tous les tests et il manquait juste un papier pour officialiser le transfert."

C'est dans la continuité d'un projet que j'ai recommencé. C'était très compliqué de retrouver un projet sportif après être resté aussi longtemps sans jouer. J'ai aussi eu un souci de licence, car j'étais en procès avec Kayserispor. C'est d'ailleurs la problématique qui s'est posée lorsque j'ai voulu signer à Metz.Oui, en janvier 2018. J'avais passé tous les tests et il manquait juste un papier pour officialiser le transfert. Mais ce problème de licence a fait que je devais patienter un mois pour rejouer au foot. Nous étions dans les dernières heures du mercato, Metz était dans une situation d'urgence, ça n'a pas pu se faire.C'était très difficile. Le temps me paraissait long. Quand tu ne joues pas, tu n'existes plus pour les clubs. Tu as le sentiment d'avoir perdu ta valeur et de ne plus être important. Personne ne mise sur quelqu'un qui est inactif et sans club. Il fallait garder confiance et continuer de travailler pour pouvoir revenir.Je recevais beaucoup d'appels, mais c'était très peu concret. Ça n'aboutissait jamais. On m'a parlé de ce projet et au départ, j'étais un peu sceptique. Je me disais :Quand on m'a ensuite Lire la suite de l'article sur SoFoot.com