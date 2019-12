Algérie : une foule énorme conteste la légitimité du nouveau président

« Votre président ne nous gouvernera pas. » Une marée humaine a pris possession vendredi du centre d'Alger pour protester contre le nouveau chef de l'Etat élu, Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, un ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika.Un scrutin marqué par absentéisme record. Seuls 39,83 % des inscrits se sont exprimés, selon les chiffres officiels. C'est le plus faible taux de participation de l'histoire à une présidentielle pluraliste.La mobilisation est aussi importante que vendredi dernier. Les manifestants sont de tout âge et de toutes les conditions sociales, hommes et femmes ensemble, certaines voilées et d'autres en jeans et baskets.« Votre président ne me représente pas »Les manifestants brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Tebboune ton mandat est un mandat mort né » ou encore « Votre président ne me représente pas ».« Le vote est truqué. Vos élections ne nous concernent pas et votre président ne nous gouvernera pas », scandent les manifestants qui défilent en masse en ce 43e vendredi de mobilisation depuis le déclenchement du mouvement Hirak de contestation populaire et pacifique en février. Il appelait au boycott du scrutin. 13:45 La deuxième partie de ce vendredi ne fait que commencer. #alger #algerie pic.twitter.com/AfiUlrPYEi-- Mériem Naït Lounis (@meriem_nait_) December 13, 2019 Le nom du vainqueur n'a aucune importance pour Saïd, 32 ans, ingénieur venu de Bouira, à une centaine de kilomètres de la capitale.« J'ai manifesté hier (jeudi, ndlr) à Alger et j'y ai passé la nuit pour manifester une nouvelle fois aujourd'hui (vendredi, ndlr) et dire qu'on ne reconnaît pas leur vote et leur président », explique-t-il vendredi sur un marché.« La saison 2 du Hirak »« Tebboune, c'est pire que Bouteflika. Il est connu pour avoir fait partie des voleurs. On n'a pas voté et on ne fera pas marche arrière », affirme Meriem, une fonctionnaire de 31 ans.« Les ...