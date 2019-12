Algérie : une économie toujours aussi dépendante des hydrocarbures

L'Algérie, où une élection présidentielle massivement rejetée par la population doit se tenir jeudi, est le théâtre depuis février d'une fronde populaire contre un régime perçu comme figé et corrompu dans un pays riche en hydrocarbures. Il faut souligner que depuis un douloureux plan d'ajustement structurel dans les années 1990 et grâce à la rente pétrolière, l'Algérie, dont les recettes liées aux hydrocarbures rapportent plus de 95 % des recettes extérieures et financent 60 % du budget, s'est refusée à emprunter sur les marchés internationaux. Autre caractéristique, l'économie algérienne reste marquée par une forte intervention étatique. La rente pétrolière subventionne notamment carburant, eau, santé, logements et produits de base.Lire aussi Algérie : quand novembre donne un nouveau souffle au hirakLire aussi Algérie : le hirak aggrave-t-il la crise économique ?Pays membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), l'Algérie est le 3e producteur de brut d'Afrique et parmi les dix premiers producteurs mondiaux de gaz. Le pays produit actuellement environ un million de barils de pétrole par jour contre plus d'1,4 million en 2005, selon les autorités.Se remettre de l'effondrement des cours depuis 2014Fin 2018, dans un rapport intitulé « Surmonter la paralysie économique de l'Algérie », le centre d'analyse International Crisis Group (ICG) estimait que des réformes étaient urgentes pour diversifier...