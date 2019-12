Algérie : une cartographie politique complètement chamboulée

Certains parlent d'un champ de ruines en évoquant la scène politique algérienne au lendemain de l'élection d'Abdelmadjid Tebboune comme nouveau président algérien. L'homme s'est présenté à la présidentielle en refusant l'appui de son parti, le FLN, dont il est quand même membre du Comité central. Son parti a même choisi de miser sur un autre candidat, patron du RND frère ennemi du FLN, Azzedine Mihoubi qui était annoncé comme l'un des favoris du commandement militaire les deux dernières semaines de la campagne électorale. Mihoubi est arrivé avant-dernier dans la course avec 7,28 % des voix officiellement.Lire aussi Algérie : déjà le baptême du Hirak pour TebbouneComment le FLN a perdu sa boussoleÀ cette double déconvenue touchant les deux désormais ex-parti du pouvoir, il faudra ajouter le sort des anciens patrons du FLN et du RND : Ahmed Ouyahia, ex-secrétaire général du RND et ancien Premier ministre est en prison pour corruption, idem pour Mohamed Djemaï et Djamel Ould Abbés, les chefs du FLN. En élargissant le spectre on rappellera ici que le président du MPA, Amara Benyounès et celui du TAJ, Amar Ghoul sont aussi en prison pour corruption. Les têtes de l'ancienne « alliance présidentielle » (FLN, RND, TAJ et MPA) qui a maintenu son hégémonie sur les arcanes de l'Exécutif et du parlement durant les derniers mandats de Bouteflika se retrouvent incarcérées, leurs partis voués aux gémonies par le mouvement populaire du...