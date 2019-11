Algérie : une campagne électorale sous haute tension

À presque 20 jours seulement de la date de l'élection présidentielle en Algérie, la tension ne cesse de monter. Mercredi 20 novembre, les services de sécurité ont arrêté deux personnes pour avoir proféré des menaces contre les opposants au scrutin présidentiel. Une vidéo virale a profondément choqué les Algériens, quelques heures plus tôt, où on voit un agent de sécurité d'une compagnie pétrolière dans le Sud algérien, armé d'une kalachnikov, en train de menacer en brandissant son arme (qui appartient finalement à la seconde personne interpellée) vers les « enfants de la France » qui voudraient « comploter avec la France en s'infiltrant au Sahara depuis le Mali pour venir piller le pétrole et le gaz algérien ». « Nous sommes bien préparés et celui qui ne comprend pas ce message, voici la mariée (en brandissant l'arme automatique). Le vote aura lieu, malgré vous et dans les délais décidés. » Avocats, militants et simples citoyens ont crié au scandale pour dénoncer ces propos et les menaces avec une arme de guerre.Le soir même, la police s'est massivement déployée à Alger centre et sur les axes vers le quartier de Bab El Oued, où s'était déclenchée une manifestation nocturne contre la tenue des élections du 12 décembre. Spray de gaz lacrymogènes, matraques, arrestations (150, selon des sources sur place) : la tension était à son comble mercredi soir. « Makach intikhibat maa el issabat », « pas...