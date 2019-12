Algérie : un ministre traite les opposants de « pervers, homosexuels, traîtres... »

Le ministre algérien de l'Intérieur, Salah Eddine Dahmoune, s'en est pris violemment mardi aux opposants à la présidentielle contestée du 12 décembre en Algérie.Diffusés par des chaînes de télévision privées, les propos du ministre, qui s'exprimait devant le Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement, ont été immédiatement largement relayés sur les réseaux sociaux où ils suscitent des réactions très majoritairement scandalisées.Dans l'extrait incriminé, il dénigre notamment le mouvement de contestation du Hirak, qui, comme une très large partie de la population, refuse de participer au scrutin suprême. « Aujourd'hui, il subsiste une pensée colonialiste qui utilise une partie des Algériens ou plutôt pseudo-Algériens, des traîtres, des mercenaires, des homosexuels. Nous les connaissons. Ces derniers se sont rangés derrière ces gens-là. Ils ne sont pas avec nous et nous ne sommes pas avec eux », a déclaré le ministre, sans nommer explicitement ceux qu'ils visent. Live:03/12:Un ministre de l'intérieur mais voyou:Salah Eddine Dahmoune le ministre dégueulasse de l'intérieur du gouvernement du traitre Bedoui, a qualifié les braves algériens de Gays, bisexuels, traîtres, et mercenaires.Des déclarations très grave d'un cochon. pic.twitter.com/bEUUvlA2BL-- Said Touati (@epsilonov71) December 3, 2019 « Démontrer l'unité du peuple algérien et protéger notre indépendance »Il a ensuite cité des écrits de Cheikh Bouamama et d'Abdelhamid Ibn Badis, nationalistes algériens des XIXe et XXe siècles, appelant à combattre la France coloniale et ajoute : « Nous devons être unis et donner une leçon le 12 décembre pour démontrer l'unité du peuple algérien et protéger notre indépendance ». LIRE AUSSI > Algérie : « Le pouvoir tente de faire peur aux citoyens »La présidentielle du 12 décembre doit élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril par ...