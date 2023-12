Algérie : toutes les compétitions suspendues après l’accident du bus du Mouloudia El Bayadh, qui a fait deux morts

Le football algérien est en deuil.

Après l’accident du bus du MC El-Bayadh, qui a fait deux victimes, la fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mercredi soir la suspension de toute les activités footballistiques du pays jusqu’à nouvel ordre. Dans son communiqué, la FAF annonce que cette mesure prendra effet dès ce week-end, « à travers tout le territoire national et au niveau de toutes les divisions et catégories confondues, et ce jusqu’à nouvel ordre » . Le tirage au sort des 32 e et 16 e de finale de la Coupe d’Algérie, prévu mardi prochain, est également reporté.…

CD pour SOFOOT.com