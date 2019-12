Algérie : Tebboune élu, et maintenant ?

La profonde crise politique que traverse l'Algérie depuis plusieurs mois n'a pas connu son épilogue avec l'élection présidentielle remportée par Abdelmadjid Tebboune jeudi dernier. Loin s'en faut. Le jour même de l'annonce des résultats, des milliers d'Algériens sont sortis manifester dans les rues pour dénoncer l'opération électorale imposée par le système en place malgré le rejet du hirak, le mouvement de contestation en cours depuis le 22 février. Quelle peut être la suite au moment où le pays devrait également faire face à une importante crise économique et financière ?Lors de sa première conférence de presse organisée vendredi 13 décembre en fin de journée à Alger, M. Tebboune, qui devrait prêter serment et prendre ses fonctions dans quelques jours, a adopté un ton conciliant. Le nouveau chef de l'État a commencé par saluer les jeunes, ceux qui ont voté pour les autres candidats et ceux qui ont boycotté le scrutin, avant de s'adresser directement au hirak. « Je m'adresse directement au hirak, que j'ai à maintes reprises qualifié de béni, pour lui tendre la main afin d'amorcer un dialogue sérieux au service de l'Algérie et seulement de l'Algérie », a-t-il rassuré dans sa déclaration préliminaire avant de donner la parole aux journalistes.Lire aussi Algérie : le « sursaut d'indignation » du hirakL'apaisementLe discours du vainqueur de l'élection présidentielle du 12 décembre laisse penser d'emblée qu'il veut...