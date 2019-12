Algérie : Tebboune, à peine élu président et déjà conspué

Les Algériens ont un nouveau président. Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, a obtenu 58 % des suffrages, soit 4,9 millions de voix. Mais cette élection, marquée par une abstention record (39,8 %) n'a en rien calmé la colère des manifestants qui ne voulaient pas de ce scrutin et considèrent le gagnant comme « un symbole » de l'ancien régime. Ce vendredi, pour la 42e semaine consécutive, les contestataires du Hirak sont descendus en masse dans la rue. Et c'est une marée humaine qui, dans le centre d'Alger (Algérie), a conspué le nouveau président. « Tebboune, ton mandat est un mandat mort-né » ou « Votre président ne me représente pas », pouvait-on lire sur les pancartes. « Tebboune a défendu ces dernières années les décisions contestables de Bouteflika dans les domaines politique et économique. Il a été sanctionné sans qu'il proteste ou dise quelque chose aux Algériens sur l'argent sale », raconte un manifestant, enseignant à la retraite.Le nouveau président, qui a fait carrière au sein de l'appareil d'Etat, promet de répondre aux revendications du Hirak. Et de livrer bataille à « la bande », un terme qui désigne l'entourage d'Abdelaziz Bouteflika, démissionnaire en avril. Ses proches rappellent que Tebboune a été démis de ses fonctions de Premier ministre, en août 2017, pour avoir exigé « la séparation » entre l'argent et la politique. Cela avait été considéré comme une attaque directe contre Said Bouteflika, frère et conseiller de l'ex-président, actuellement en détention.Des décisions fortes attendues dès les cent premiers joursAbdelmadjid Tebboune a déclaré qu'il envisageait de « récupérer » les fonds détournés vers l'étranger sous le régime de Bouteflika. Comment ? « J'ai un plan », a-t-il répondu sans autres détails. Affirmant être fidèle au courant nationaliste, il doit engager des réformes politiques profondes. C'est, du moins, la promesse faite par le ...