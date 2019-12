Algérie : « Si tu parles, tu vas en prison, si tu dessines, tu vas en prison »

A la veille de l'élection présidentielle, le caricaturiste L'Andalou constate une répression accrue des journalistes et dessinateurs, dont certains ont été emprisonnés.

L'Andalou, de son vrai nom Youcef Koudil, est un dessinateur algérien formé à l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger. Il a commencé sa carrière de dessinateur de presse lors des « printemps arabes » en 2011. Il a travaillé près de quatre ans pour l'hebdomadaire El Watan Week-End et a collaboré avec le quotidien Reporters. En 2016, le Festival international de la bande dessinée d'Alger lui a décerné son grand prix d'honneur. Auteur de trois albums, E = MCA, Welcome to Algeria et L'Opium et le Béton, celui dont le pseudo vient du nom du village kabyle de ses ancêtres, qui signifie « Séville », expose son travail en France, au Canada et aux Etats-Unis. On peut aussi retrouver ses dessins sur les réseaux sociaux.

Membre de Cartooning for Peace, un réseau international de dessinateurs de presse engagés, L'Andalou était de passage dans les locaux du Monde Afrique quelques jours avant l'élection présidentielle prévue jeudi 12 décembre en Algérie et rejetée par le Hirak, le mouvement de contestation qui a obtenu la démission, en avril, du président Abdelaziz Bouteflika après vingt ans au pouvoir.

En tant que citoyen algérien et dessinateur, que ressentez-vous à l'approche de la présidentielle ?

Franchement, ça craint. Si tu parles, tu vas en prison. Si tu dessines, tu vas en prison. On pensait qu'on avait dépassé cela. Mais maintenant, c'est l'armée qui détient le pouvoir. Certes, ça a toujours été le cas. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'elle est pire que Bouteflika. Au début de sa présidence, mes dessins étaient publiés. Puis il est tombé malade [victime d'un grave accident vasculaire cérébral en 2013, sa santé n'a cessé de se dégrader ensuite]. J'ai été viré à cause d'un dessin qui ne plaisait pas à un actionnaire du journal. Faut-il préciser que le quatrième mandat de Bouteflika s'est fait sans lui ? Ce n'est pas lui qui était aux commandes du pays, mais son frère et des gens qui ne supportent pas l'humour. Ils considèrent que les dessins et les caricatures sont une insulte.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr