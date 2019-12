Algérie : qui est Abdelmajid Tebboune, qui a été proclamé vainqueur ?

Ex-Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika, même s'il n'est resté que quelque trois mois, Abdelmajid Tebboune, 73 ans, symbolise à lui seul ce que la rue algérienne avait bien raison de craindre : la continuité du « système ». Et ce système peut compter sur un homme issu du sérail qui, dès 1999, dans le premier gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, a occupé le ministère de la Communication et de la Culture. Déjà, en 2016, un fait notable avait déjà attiré l'attention sur la force de son lien avec l'ex-président démissionnaire. Abdelmadjid Tebboune s'était retrouvé sous les feux des projecteurs à la suite de sa décoration au titre de l'ordre du Mérite national, une distinction qui le réhabilitait comme un homme de confiance du système avec, à sa tête, le président Bouteflika.Lire aussi Algérie : Abdelmadjid Tebboune élu président Un homme du « système »« C'est un excellent chef de projet qui peut être opérationnel très vite, un enfant de l'administration avec un grand A, un bon connaisseur des arcanes du pouvoir », confiait une source officielle au Point Afrique, rappelant que Tebboune, en tant que ministre de l'Habitat depuis 2012, était à la tête d'un département sensible en Algérie, sans compter qu'il était aussi le maître d'ouvrage d'un autre chantier très cher au chef de l'État : la Grande Mosquée d'Alger, projet pharaonique, troisième plus grande mosquée au monde après celle de La Mecque et de Médine....