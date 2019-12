Algérie : « Philnews », le retour

Après dix ans d'absence, la revue philatélique de référence en Algérie reparaît sous la houlette de Med Achour Ali Ahmed.

« L'histoire avait commencé le 1er janvier 1995 pour ce bulletin bimestriel, sans but lucratif, édité par Mohamed Achour Ali Ahmed, diplômé en psychologie de l'université d'Alger et passionné du timbre depuis son enfance », rappelle El Watan, sur son site Internet, évoquant la renaissance de Philnews, après dix ans d'interruption, entre le numéro 73 daté octobre-novembre-décembre 2009 et ce numéro 74 daté juillet-août-septembre 2019.

Med Achour Ali Ahmed, par ailleurs chroniqueur régulier d'El Watan, reprend donc du service en tant qu'éditeur philatélique.

Dans l'éditorial de cette livraison, Abdou F. se souvient avec enthousiasme : « Réalisée avec des moyens rudimentaires, sans aucune subvention et paraissant en couleurs avec une qualité d'impression irréprochable, cette belle publication éditée à partir de la petite ville de Heddada, située à 40 km de Souk Ahras, aux frontières de la ville de Sakiet Sidi Youcef, en Tunisie, finira par s'imposer et sera diffusée régulièrement un peu partout dans le monde (...). Finalement, le rideau baissé en 2009 se lèvera encore une fois pour l'amour de cette passion qui colle encore à la peau de milliers de philatélistes (...). Qu'il soit béni ce retour et longue vie à Philnews ! »...

On retrouve le ton critique parfois caustique auquel Med Achour Ali Ahmed (MAAA) avait habitué ses lecteurs dans ses chroniques publiées par El Watan.

Au sommaire de ce numéro, outre l'annonce de nombreuses nouvelles émissions en Algérie et du monde entier, MAAA revient sur des « bévues » relevées sur plusieurs timbres. En particulier sur l'émission commune, par les pays arabes, légendée « Jérusalem, capitale de l'Etat palestinien », la Mauritanie ne figurant pas sur la maquette du timbre, « malgré son appartenance à la Ligue arabe. L'omission est d'autant plus grave que la Mauritanie est également l'un des vingt-deux membres de la Commission arabe permanente des postes ayant adopté le principe de cette émission commune »... Sans parler du Soudan « présenté dans ses frontières d'avant 2011, année de la sécession du Sud Soudan »...

