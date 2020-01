Algérie : où en est le hirak ?

Dans moins d'un mois, le hirak, mouvement populaire de contestation en Algérie, bouclera un an d'existence. La vague de protestation inédite qui a emporté le régime Bouteflika, poussé à la démission en avril 2019 sous la pression de la rue et du haut commandement militaire, a subjugué le monde entier par son civisme et son pacifisme. Mais la poursuite des manifestations, les vendredis et mardis, avec moins de participation par rapport au début du hirak en février-avril 2019, n'a pas pour autant empêché les autorités de suivre leur propre feuille de route. La tenue de la présidentielle le 12 décembre dernier et l'élection, avec une forte abstention, d'Abdelmadjid Tebboune a été vécu comme une frustration chez les activistes du hirak, « un coup de force », selon certains partis de l'opposition.Lire aussi Quelle Constitution pour l'Algérie de l'après-Bouteflika ?Le calendrier de TebbouneDepuis, trois dynamiques animent la scène politique algérienne : celle amorcée par le pouvoir, celle des animateurs du Pacte de l'alternative démocratique (PAD) et celle d'une opposition prête au dialogue avec les autorités. Ce qui est intéressant à signaler, c'est que les trois acteurs cités se revendiquent, chacun à sa manière, du hirak. Le président Abdelmadjid Tebboune, lors de sa rencontre avec des responsables de médias le 22 janvier, a assuré qu'il s'était « engagé à satisfaire toutes les revendications du hirak, y compris l'amendement de...