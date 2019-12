Algérie : « On nous a parachuté cinq bébés Bouteflika, c'est une blague de très mauvais goût »

Dans sa chronique hebdomadaire, le cinéaste Karim Moussaoui évoque la « mascarade électorale » du 12 décembre et son rejet par le Hirak.

Chronique. « C'est l'occasion de prendre un congé », me dit Walid en évoquant la grève annoncée par les réseaux sociaux en Algérie. Etonnant, je me dis, de la part d'une personne qui vient de voir un concurrent s'installer juste en face de lui - une supérette mieux achalandée. Walid, lui, a une vieille épicerie qui date de l'ère socialiste, avec son comptoir réfrigéré pour le séparer des clients.

Il aurait pu répondre à la provocation en rénovant sa devanture et en mettant en place un système de rayonnage moderne, avec plus de choix. Mais il n'a rien fait. Il dégage une sorte de tranquillité que je n'ai jamais réussi à comprendre. Les événements lui passent au-dessus de la tête sans le toucher. Je me dis parfois, dans mes instants romantiques, que c'est sa manière de résister à cette course effrénée à la consommation. Mais je crois surtout qu'il s'en fout. Il suit son rythme à lui et fait ce qui l'arrange.

On sent bien que cette grève ne fait pas l'unanimité chez les travailleurs. « Il n'y a que les chômeurs qui la défendent », affirmait un ancien syndicaliste d'un ton agacé pendant la marche du vendredi [6 décembre, 42e vendredi de manifestations depuis le début du Hirak, le 22 février]. Personnellement, je ne sais pas comment me positionner. Pour ou contre ? Je me dis parfois que nos grands-parents ont osé le faire en 1958, pendant la guerre de libération, et qu'au Soudan ils ont pu maintenir la pression sur le pouvoir avec un arrêt de travail de trois jours. Alors pourquoi pas nous ? Il faut regarder loin, bordel !

