Algérie : « Nous sommes des zombies qui envahissons les rues pour manger du corrompu »

Chronique. Ce vendredi 29 novembre, j'entame la marche avec un sentiment de solitude. Nous sommes seuls devant un pouvoir tenace. Face aux enjeux régionaux, nous sentons bien que nous touchons à beaucoup d'intérêts. Ça pue trop le fric. Il paraît que les multinationales affluent pour signer des contrats juteux dans le secteur des hydrocarbures. Ce putain de pétrole qui est une malédiction pour l'Algérie nous complique encore plus les choses. J'aimerais bien craquer une allumette et la foutre dans tous les puits. Comme ça, hop, on n'en parle plus !

C'est la 41e marche depuis plus de neuf mois. Je regarde brièvement derrière moi. La rue est encore vide. Je me dis que les manifestants sont en route. Quelques voitures klaxonnent pour qu'on les laisse passer. Djalila, une de mes trois compères des manifestations du vendredi, les fusille du regard. Mais enfin, aujourd'hui c'est vendredi ! Les rues sont pour nous, il n'y a pas de place pour le shopping ou pour la drague - de toute façon, je me dis, on ne peut acheter que des drapeaux étalés sur le trottoir par des vendeurs à la sauvette et les femmes présentes n'ont de désir que pour les Hirakistes. Ces automobilistes sont sûrement envoyés par la police pour perturber notre marche. A moins qu'ils ne cherchent à garer leur voiture pour nous rejoindre, se dit finalement Djalila.

Une poignée d'individus ou une foule immense ?

Mais où sont les militants du RCD [Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti d'opposition] ?, se demande-t-elle. Habitués à se rassembler devant leur siège, on les voyait souvent amassés rue Didouche-Mourad. Ils avaient l'air d'avoir tous passé la nuit dans ce grand immeuble, leur présence me faisait penser à ces fins de soirées bien arrosées où on finit par ne plus reconnaître tous les invités et dont une bonne moitié se retrouvent dans la rue faute de place dans le bar. Ils ont sûrement rejoint les manifestants plus tôt, répond Samira. Il faut dire qu'on a pris notre temps aujourd'hui. Il est 14 h 15 déjà. Leur présence sur notre chemin, aux alentours de 14 heures, nous donne habituellement le ton.

