"Le rapport Stora est une arme idéologique aux conséquences incalculables", a pour sa part dénoncé l'ancien N.2 du parti, Louis Aliot.

Marine Le Pen à Nanterre, le 29 janvier 2021. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le Rassemblement national a critiqué mercredi 3 mars la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître qu'un militant algérien avait été "torturé et assassiné" par l'armée française en 1957. Sa présidente Marine Le Pen a déploré que le président "continue d'envoyer des signaux désastreux de repentance, de division et de haine de soi".

"Alors que le communautarisme et l'islamisme progressent et se nourrissent de nos faiblesses , Macron continue d'envoyer des signaux désastreux de repentance, de division et de haine de soi... Il faut vite renouer, au sommet de l'Etat, avec la fierté d'être français !", a écrit sur Twitter la dirigeante d'extrême droite.

Pour l'ancien numéro deux du FN (devenu RN) et maire de Perpignan Louis Aliot, d'origine pied-noire, "la repentance à outrance générera une exacerbation des tensions mémorielles". "L'accusation permanente de la France contribue à la fracture nationale qui gangrène le pays. Le rapport Stora est une arme idéologique aux conséquences incalculables" , dénonce l'édile, qui annonce lancer le 19 mars dans sa ville une exposition de "rétablissement de la vérité" sur la guerre d'Algérie "et les atrocités commises par le FLN et ses complices".

"Boîte de Pandore"

"Que monsieur Macron vienne voir la réalité en face des crimes commis contre les pieds-noirs et harkis !", ajoute l'élu RN sur Twitter. "La boîte de Pandore est ouverte et l'effet boomerang aussi car 'ce crime' a été commis sous un gouvernement socialiste, celui de Guy Mollet. Les ministres s'appelaient à l'époque Mitterrand et quelques autres", dénonce encore Louis Aliot.

Le président Macron a reconnu mardi, "au nom de la France", que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel avait été "torturé et assassiné" par l'armée française pendant la guerre d'Algérie en 1957, un geste d'apaisement recommandé dans le rapport de l'historien Benjamin Stora. Premier président français né après la guerre d'Algérie (1954-1962), Emmanuel Macron s'est engagé à prendre des "actes symboliques" pour tenter de réconcilier les deux pays, mais il a exclu toute "repentance" et "excuses".

Le maire RN de Beaucaire (Gard) Julien Sanchez avait débaptisé en 2015 la rue du 19 mars 1962, date marquant officiellement la fin de la guerre d'Algérie, au profit du 5 juillet 1962, marquant le massacre d'Européens à Oran.