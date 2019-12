Algérie : marées humaines pour le dernier vendredi avant la présidentielle

Une foule immense a défilé à Alger contre le pouvoir lors du dernier vendredi avant la présidentielle du 12 décembre, rejetant massivement ce scrutin que le régime persiste à vouloir organiser.La mobilisation, impossible à évaluer précisément faute notamment de comptage officiel, semblait comparable à celle du 1er novembre -le jour du 65e anniversaire du début de la guerre d'indépendance et à celles des plus grandes manifestations de mars, avril et mai.Selon des journalistes locaux et les réseaux sociaux, l'ampleur des manifestations était identique à celle du printemps à Oran et Constantine (2e et 3e villes du pays) ou en Kabylie (nord) et d'autres cortèges importants ont été recensés dans de nombreuses villes. La place d'armes d'#Oran noire de monde. #Algérie #Hirak #Harak #42ème_Vendredi pic.twitter.com/Cutp7GrDTf-- Azeddine SALMI (@zsalmi) December 6, 2019 À Alger, les manifestants, dont beaucoup de femmes, ont tapé des mains, criant à l'unisson « Makach (pas de) vote », « Etat civil et non militaire », selon une journaliste de l'AFP. Le long cortège s'est dispersé dans le calme en fin d'après-midi.Après avoir obtenu en avril la démission d'Abdelaziz Bouteflika, président pendant 20 ans, le mouvement populaire de contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février réclame désormais le démantèlement du « système », au pouvoir depuis l'indépendance en 1962.« Eh Gaïd Salah, oublie le vote ! » Le mouvement (« Hirak ») estime que la présidentielle ne vise qu'à permettre au pouvoir de se régénérer. « Pas de marche arrière ! », « Pas de vote, on jure que l'on ne s'arrêtera pas », a martelé la marée humaine dans le centre d'Alger lors de ce 42e vendredi consécutif de manifestations.« Je ne vais pas voter et le 8 décembre je ferme boutique », ont scandé des protestataires, relayant un appel à la grève générale à partir de dimanche, diffusé sur les réseaux ...