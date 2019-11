Algérie : manifestation massive contre la présidentielle du «système»

A deux jours de l'ouverture de la campagne de la présidentielle prévue le 12 décembre, les Algériens sont à nouveau descendus massivement dans la rue pour dire non à un scrutin destiné selon eux à régénérer un « système » dont ils veulent se débarrasser.Après avoir obtenu en avril le départ d'Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, le « Hirak », le mouvement de contestation inédit apparu le 22 février, refuse de s'essouffler.La mobilisation était encore massive pour ce 39e vendredi consécutif de manifestations, malgré la centaine d'arrestations de manifestants, militants dont celle du franco-algérien Hakim Addad, un des activistes du « Hirak » qui a fait parvenir de captivité une lettre tweetée par l'écrivain et journaliste Mustapha Benfodil. Lettre de notre frère Hakim Addad.« De la Maison d'arrêt d'El Harrach à l'Algérie.Force, honneur et respect au peuple qui, depuis ce merveilleux vendredi 22 février, marche pour l'Algérie nouvelle....https://t.co/wZtguSN3tx pic.twitter.com/NEEW8coedn-- Mustapha Benfodil (@Mus_Benfodil) November 13, 2019 Une centaine de journalistes se sont rassemblés au sein de la marche, porteurs d'un brassard blanc sur lequel était écrit « journaliste libre », pour dénoncer selon eux les « intimidations et menaces » contre la presse.Jeudi déjà, ils étaient une cinquantaine à se réunir, pour la seconde fois en une semaine, contre la répression et l'arbitraire, selon le Point. LIRE AUSSI > Visa refusé, intimidation... Journaliste en Algérie, un sport de combat Les manifestations avaient été réprimées depuis juin, peu après l'annulation, faute de candidats, d'une première présidentielle le 4 juillet. Mardi, un tribunal d'Alger a jugé 28 personnes, arrêtées en possession d'un drapeau amazigh (berbère) coupables d' « atteinte à l'intégrité du territoire national » et les a condamnées à six mois de prison ferme. Le lendemain, cinq autres, ...