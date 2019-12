Algérie : les manifestants pro-élection se mobilisent aussi

À une semaine de la fin d'une campagne électorale tenue à huis clos, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi 30 novembre à Alger « contre l'ingérence étrangère » et pour la tenue de la présidentielle du 12 décembre. Un rassemblement à contre-courant du mouvement de contestation qui agite l'Algérie depuis février. La manifestation était organisée à l'appel de l'UGTA (Union générale des travailleurs algériens, ex-syndicat unique), proche du Front de libération nationale (FLN), parti d'Abdelaziz Bouteflika, que le syndicat a soutenu durant ses vingt ans de présidence jusqu'à sa démission, en avril, sous la pression de la rue.Lire aussi Algérie : la résolution du Parlement européen fait réagir IngérenceDans un entretien accordé au journal Tout sur l'Algérie, le secrétaire général de l'UGTA s'est montré très remonté contre la dernière résolution de l'Union européenne. « Le timing est bien choisi parce qu'ils ont compris que l'Algérie s'achemine vers des élections et qu'ils n'ont plus aucune occasion d'appliquer leur agenda. Ils ont profité de cette occasion pour provoquer une ingérence du Parlement européen pour traiter la question algérienne et pour essayer de brouiller les cartes en Algérie » a-t-il dit. « Ils veulent faire la même chose que dans les pays voisins comme la Libye. C'est leur intérêt économique qui les intéresse. Et nous, nous leur dirons à travers cette marche : "Si les...