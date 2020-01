Algérie : les manifestants du « Hirak » défilent pour la 50e semaine consécutive

Les manifestants antirégime sont redescendus en nombre dans les rues d'Alger ce vendredi, pour un très symbolique 50e vendredi consécutif. Un rassemblement important à l'approche du premier anniversaire du « Hirak », le mouvement de contestation populaire du pouvoir algérien qui avait poussé Abdelaziz Bouteflika à démissionner après vingt ans de règne.Une foule compacte a défilé dans le centre de la capitale, plus importante que les vendredis précédents, quand la mobilisation semblait marquer le pas. Il est toujours impossible d'évaluer précisément le nombre des manifestants en l'absence de tout comptage officiel. « C'est vous ou nous, nous n'allons pas arrêter »« Ou c'est vous ou c'est nous ! Nous n'allons pas nous arrêter ! », scandaient les protestataires, encadrés par un important dispositif policier, à l'adresse de leurs dirigeants. Les manifestants demandent notamment le démantèlement du système au pouvoir et la libération des détenus arrêtés dans le cadre de la répression du « Hirak », dont les portraits sont brandis dans les défilés. Né le 22 février 2019 pour contester la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, le « Hirak » a obtenu en avril la démission du chef de l'Etat et exige depuis le départ des acteurs du « système » en place depuis l'indépendance du pays en 1962.Toutefois, beaucoup s'interrogent sur la direction que doit prendre aujourd'hui ce mouvement sans précédent, pluriel et pacifique mais sans structure officielle, depuis la récente élection d'un nouveau président, Abdelmadjid Tebboune, et la nomination de son gouvernement. Mon résumé du 50e vendredi du mouvement populaire. #Alger #Algerie 31/01/2020 pic.twitter.com/XOLDGGN9xb-- Mériem Naït Lounis (@meriem_nait_) January 31, 2020 En réponse à la contestation, Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, un ancien fidèle de Bouteflika, prône le dialogue en vue d'un « changement radical ...