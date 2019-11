Algérie : les journalistes s'unissent contre les pressions et la censure

Certains ne se sont pas vus depuis longtemps. Des années. « Mais on t'a perdu de vue », « ça fait trop longtemps, tu es dans quel journal là ? », « ça fait plaisir de te voir »? Mais bises, accolades, chaleureuses poignées de main n'estompent pas la gravité de la situation, les regards fatigués, les mots qui se brisent sur la douleur, la pression, l'humiliation, le harcèlement. Ce 14 novembre 2019, une cinquantaine de journalistes algériens se réunissent, pour la seconde fois en une semaine, pour dénoncer les entraves à leur métier. Femmes et hommes, du service public et des médias privés, jeunes et vétérans, free-lance ou patrons, tous ressentent l'urgence de faire front face au net recul des libertés et du droit d'informer dans une Algérie secouée par les soubresauts du 22 février. « Ce n'est pas un mouvement partisan ou d'opposition, c'est avant tout une initiative pour retrouver un cadre de travail acceptable pour les journalistes », précise un des initiateurs de la démarche.La réunion du 14 novembre à Alger fait suite à la première rencontre initiée par un groupe de journalistes le 9 novembre qui déboucha sur un appel signé, depuis, par un peu plus de 300 journalistes. Intitulé « le cri des journalistes contre la répression et l'arbitraire et pour les libertés », le texte dénonce les arrestations touchant trois journalistes (Sofiane Merrakchi, Abdelmonji Khelladi et Azeb El Cheikh) ; les placements...