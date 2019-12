Algérie : le système Bouteflika, ou la corruption en toute impunité

Mercredi 4 décembre, deux anciens Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, deux ex-ministres de l'Industrie, Mahdjoub Bedda et Youcef Yousfi, un ex-ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, et une ancienne wali (préfet, NDLR), Mounia Zerhouni, ont comparu devant le juge du tribunal de Sidi M'hamed. Abdessalem Bouchouareb est actuellement en fuite. Ont comparu également devant le même magistrat quatre hommes d'affaires : Ali Haddad, patron de l'ETRHB, Hassane Larbaoui, patron de KIA Motors Algérie, Ahmed Mazouz, patron du groupe qui porte son nom, et Mohamed Bairi, patron du groupe Ival.L'affaire concerne les usines de montage automobile et le financement de la campagne d'Abdelaziz Bouteflika. Les chefs d'inculpation sont lourds. Il s'agit, pour les premiers, « d'abus de fonction délibérés à l'effet d'octroi d'indus avantages à autrui en violation des dispositions légales et réglementaires », de « passation de contrats en violation des dispositions réglementaires en vue d'accorder d'indus privilèges à autrui » et de « dilapidation de deniers publics ». Les seconds sont poursuivis notamment pour « blanchiment d'argent », « transfert de biens obtenus par des faits de corruption à l'effet d'en dissimuler la source illicite dans le cadre d'un groupe criminel » et « dilapidation et utilisation de fonds de banques ».C'est le premier grand procès impliquant d'ex-hauts responsables et des patrons...