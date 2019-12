Algérie : le président nomme un nouveau Premier ministre

Abdelmadjid Tebboune a nommé son second. Le président algérien a confié le poste de Premier ministre à Abdelaziz Djerad, a annoncé la télévision publique samedi 28 décembre, citant un communiqué de la présidence. Abdelaziz Djerad, docteur en sciences politiques, a « été chargé de constituer un nouveau gouvernement », selon la même source.Lire aussi Algérie : une cartographie politique complètement chambouléeIl succède à Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères qui avait été nommé Premier ministre par intérim après la démission de Noureddine Bedoui le 19 décembre, jour de l'intronisation d'Abdelmadjid Tebboune comme nouveau chef de l'État. La télévision publique a ensuite montré des images d'Abdelaziz Djerad, âgé de 65 ans, reçu par le président Tebboune. « Nous devons travailler avec toutes les compétences nationales et les cadres du pays, les citoyennes et les citoyens, afin de sortir de cette étape difficile », et faire face à des défis économiques et sociaux », a ensuite déclaré Abdelaziz Djerad.Lire aussi La lettre du Maghreb ? Algérie, Tunisie : deux pays, deux crises Ancien secrétaire général lors du premier mandat de BouteflikaDiplômé de la faculté de sciences politiques d'Alger et docteur d'État de l'université Paris X-Nanterre, selon sa biographie, le nouveau Premier ministre a déjà exercé de hautes fonctions : il a été secrétaire général de la présidence de la République...