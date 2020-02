Algérie : le hirak toujours aussi déterminé à l'aube de son an II

Les vendredis passent et le hirak garde toujours son souffle et sa vigueur. Lors du premier défilé de vendredi qui a suivi le premier anniversaire du déclenchement du hirak, les slogans ont à nouveau détourné avec humour l'actualité, mettant à l'honneur le nouveau coronavirus, dont un premier cas en Algérie ? un Italien-- a été annoncé mardi par les autorités. « Ramenez corona(virus) ou la BRI (unité d'élite de la police), on ne s'arrêtera pas ! » ou « Vous ne nous faites pas peur avec votre corona(virus), on ne va pas s'arrêter ! » ont notamment été scandés. « La pluie, le froid, la chaleur, le jeûne du ramadan : rien ne nous a arrêtés » depuis un an, « alors ce n'est pas un virus qui va le faire. Ce virus n'est pas pire que le régime en place », a assuré à l'AFP Ahlem, bibliothécaire de 50 ans, le nez et la bouche recouverts d'un masque chirurgical.Lire aussi Nouveau coronavirus : l'Algérie touchéeVigilance maintenueEnseignant de 58 ans, Ahmed Bouziane, qui porte un masque contre la poussière acheté chez le quincaillier, estime qu'il « faut rester vigilant face au coronavirus ». « Mais cela ne nous empêchera pas de marcher », s'empresse-t-il d'ajouter. Pour Sid Ali, biologiste de 45 ans, les médias « affolent » les gens avec le coronavirus : « la grippe saisonnière tue bien plus de monde » que « ce nouveau virus. On va marcher jusqu'à ce que ce régime tombe ». La manifestation d'Alger...