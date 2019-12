Algérie : « Le Hirak est un point de départ pour reconstruire le champ politique »

Pour le journaliste Akram Belkaïd, l'élection du 12 décembre, largement rejetée par la population, accouchera au mieux d'un « président de transition ».

Près de dix mois se sont écoulés depuis la première manifestation d'ampleur contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika à la tête de l'Algérie. Le Hirak, nom donné au mouvement de contestation, a, depuis, essaimé dans de nombreuses villes, pris de l'ampleur, jusqu'à faire partir l'ancien chef de l'Etat et ses proches. Par deux fois, le pouvoir a même dû décaler la tenue du scrutin présidentiel. Il se tiendra finalement jeudi 12 décembre, malgré les protestations des manifestants qui dénoncent un simulacre d'élection.

Journaliste au Monde diplomatique et chroniqueur au Quotidien d'Oran, Akram Belkaïd est l'auteur de L'Algérie en 100 questions, un pays empêché (éd. Tallandier, 2019). A trois jours de l'échéance électorale, il décrypte les enjeux du scrutin et le chemin parcouru par le Hirak.

Les autorités ont maintenu une élection que beaucoup de citoyens rejettent. Quels sont l'objectif et la stratégie derrière ce passage en force ?

L'urgence pour le pouvoir est de revenir à la normale constitutionnelle. C'est un élément fondamental dans la manière de fonctionner du système : toutes les apparences de la légalité doivent être respectées. Or depuis juillet [fin théorique du mandat du président par intérim], on est hors Constitution - même si le pouvoir ne le reconnaît pas -, avec la mise en avant du chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, devenu l'homme qui donne le la. C'est une situation que les militaires et le régime ne pouvaient pas tolérer plus longtemps. Avec l'élection, on passe en force, malgré toutes les contestations, pour dire que l'Algérie est revenue à la normale.

