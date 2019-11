Algérie : la résolution du Parlement européen fait réagir

Hier jeudi, le Parlement européen a adopté une résolution sur la situation des libertés en Algérie. Dans le texte publié sur son site, l'institution « condamne vivement l'arrestation arbitraire et illégale, la détention, les intimidations et les attaques de journalistes, de syndicalistes, d'avocats, d'étudiants, de défenseurs des droits de l'homme et de la société civile ainsi que de tous les manifestants pacifiques qui participent aux manifestations pacifiques du Hirak ».Lire aussi Algérie : une campagne électorale à « huis clos »Elle « demande aux autorités algériennes la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes inculpées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression », et cite notamment les noms de Hakim Addad, Abdelouahab Fersaoui, Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ould Ouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine, Khireddine Medjani, Samir Belarbi, Karim Tabbou, Fodil Boumala, Lakhdar Bouregaa et Samira Messouci.Le Parlement européen « invite » aussi les « autorités algériennes à mettre fin à toute forme d'intimidation, y compris le harcèlement judiciaire et législatif, l'incrimination ainsi que les arrestations et les détentions arbitraires à l'encontre des manifestants pacifiques, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes critiques et des blogueurs » et appelle à « l'arrêt des violations de la liberté de culte des chrétiens, des ahmadis...