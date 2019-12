Algérie : la mort de Gaïd Salah peut-elle faire bouger les lignes ?

Les Algériens ne sont pas près d'oublier cette année 2019 qui a commencé en février par la contestation contre le président Bouteflika et qui s'achève avec la disparition soudaine du général Ahmed Gaïd Salah, le tout puissant chef d'état-major de l'armée. Celui-là même qui avait forcé en avril le chef de l'Etat algérien à se retirer après l'avoir auparavant soutenu dans sa quête chimérique d'un cinquième mandat. Et qui avait fini par imposer le 12 décembre Abdelmadjid Tebboune à la présidence de la République au terme d'élections bâclées.Le plus haut gradé de l'Armée nationale de Libération (ANL) est mort lundi, à 79 ans, terrassé à son domicile par une crise cardiaque, ont annoncé les autorités algériennes. Ironie de l'histoire, quatre jours plus tôt, il avait été élevé à la distinction de « sadr » dans l'Ordre national du mérite par Tebboune lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président. Une décoration jusqu'ici réservée... aux seuls chefs d'Etat.« On sent un soulagement dans la population »Les Algériens, qui avaient compris depuis longtemps que le chef d'état-major, par ailleurs vice-ministre de la défense, tirait en réalité toutes les ficelles de la politique du pays, ont d'abord accueilli avec une certaine incrédulité l'annonce de sa mort. « Beaucoup ont cru à une simple rumeur, d'autres ont imaginé qu'il avait été victime d'un coup d'Etat », témoigne un journaliste algérien.Selon sa biographie officielle, Gaïd Salah s'était engagé dès l'âge de 17 ans au sein de l'Armée de libération nationale (ALN) combattant le pouvoir colonial français, ce qui faisait de lui, parmi la haute hiérarchie militaire, un des derniers « moudjahides ». Dans un communiqué officiel, le président Tebboune n'a pas lésiné sur les mots pour rendre hommage à son bienfaiteur : « L'histoire écrira en lettres d'or les hauts faits du Général ...