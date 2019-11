Algérie : la diaspora appelle à des «Assises nationales de transition»

« Une élection fantoche », s'énervent des membres du collectif Debout l'Algérie Paris, à l'instar des manifestants d'Alger. Mardi le chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah, se réjouissait de « l'élan populaire » suscité par la présidentielle du 12 décembre. De quoi se gausser si la situation n'était si dramatique engluée, selon Nadia Salem, une Franco-Algérienne qui participe souvent le dimanche à une mobilisation place de la République à Paris, pour une alternative politique en Algérie.La présidentielle est massivement rejetée par la population : le « Hirak », le mouvement de contestation inédit qui est apparu le 22 février, ne s'est pas essoufflé. Nadia Salem note mercredi que le directeur de campagne de l'ancien Premier ministre Ali Benflis à Tizi-Ouzou vient de démissionner. La campagne électorale qui a théoriquement débuté dimanche avec cinq candidats n'est pas en mesure d'avoir lieu. « Personne ne va aller voter ou tout au plus entre 15 en 30 % des inscrits, estime-t-elle. Matériellement même, c'est impossible. » Deux présidentielles ont déjà été annulées en avril et en juillet. LIRE AUSSI > Présidentielle en Algérie : qui sont les très contestés candidats officiels ?« Sous la conduite de personnalités intègres »Face à cette absence de dialogue du pouvoir avec la rue, des Algériens de la diaspora appellent des « Assises nationales de transition puis à l'installation d'une Instance collégiale de transition, sous la conduite de personnalités nationales intègres, compétentes et sans connivence avec le système actuel »... en place depuis 57 ans.Ces assises pourraient se tenir via le Pacte de l'Alternative Démocratique (PAD) et les Dynamiques de la Société Civile (DSC) qui rassemblent différents partis politiques, des associations et membres de la société civile. Une pétition est en ligne à l'appel de Free Algeria qui regroupe Debout ...