Algérie : Issad Rebrab libéré

C'est peu avant l'aube mercredi que le PDG du groupe Cevital, première entreprise privée d'Algérie, a été libéré après avoir passé plus de huit mois en détention provisoire au centre pénitentiaire d'El Harrach. Issad Rebrab a comparu mardi 31 décembre devant la chambre d'accusation près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger, à la suite du report de son procès le 25 décembre dernier à la demande du collectif d'avocats chargé de le défendre. Poursuivi pour infractions fiscales, bancaires et douanières, il a été condamné à dix-huit mois de prison, dont six fermes, a indiqué l'agence officielle APS. Issad Rebrab, qui avait déjà passé huit mois en détention provisoire, a donc été libéré. Le parquet avait requis un an de prison ferme.Lire aussi Algérie, le blues des patronsUne affaire complexeDans cette affaire examinée mardi par le tribunal de Sidi M'hamed, Issad Rebrab, arrêté en avril, était jugé avec deux entreprises, Evcon, une filiale du groupe Cevital, et l'établissement bancaire jordanien The Housing Bank for Trade and Finance (HBTF), a indiqué APS. Ils étaient poursuivis pour « infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger », « faux et usage de faux » et « fausse déclaration douanière ». La justice reprochait notamment aux prévenus la surfacturation d'équipements de purification d'eau importés par Evcon, toujours selon APS. L'homme...