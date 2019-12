Algérie ? Gaïd Salah : l'incarnation du système

À la fin d'une année tumultueuse, l'Algérie connaît un nouveau rebondissement avec la disparition de son véritable « patron », le général Ahmed Gaïd Salah. Un choc sismique. À 79 ans, celui-ci a succombé à une crise cardiaque. Il incarnait, depuis la « démission » d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, ce « système » dont une partie de la population ne veut plus. Système qui est une alliance entre des généraux, des oligarques et le FLN, unis depuis des décennies pour diriger et se partager les richesses du pays sans qu'une contestation vienne perturber l'équilibre du pouvoir en place. Système qui a fait de l'Algérie l'un des pays les plus corrompus au monde sur fond de rente gazière et pétrolière.Lire aussi Algérie : qui était Gaïd Salah, le Terminator des Aurès ?Lire aussi Algérie : le général Ahmed Gaïd Salah est mortGaïd Salah, un fidèle de BouteflikaLa mort de Gaïd Salah intervient à l'issue d'une série de séquences que personne n'aurait pu imaginer fin 2018. Lorsque la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat fut officialisée, des millions d'Algériens se sont organisés pour manifester leur refus. L'homme n'était guère reparu en public depuis l'AVC dont il avait été victime en 2013. De temps à autre, les médias d'État diffusaient une courte vidéo où l'on voyait un président incapable de parler ou de se mouvoir. Ahmed Gaïd Salah n'était pas pour rien dans cette volonté de...