Algérie : faut-il juger Abdelaziz Bouteflika ?

Juger Abdelaziz Bouteflika, le président algérien déchu ? La question est revenue au-devant de la scène après les déclarations de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal devant la justice le dimanche 1er mars, où il comparaissait en appel dans deux affaires, celle dite du montage de voitures et celle du financement occulte de partis politiques et de campagnes électorales.Sellal a rejeté les charges à son encontre, appelant notamment à faire comparaître l'ex-président Bouteflika, très affaibli depuis un AVC en 2013, comme témoin. Il a affirmé avoir mis en ?uvre « le programme du président, adopté par le Parlement, et dont le premier responsable est l'ancien président qui devrait comparaître comme témoin ». Cette sortie inattendue de l'ancien Premier ministre a relancé le débat en Algérie sur le jugement même du président déchu.Lire aussi Algérie, les coulisses d'un tournant historiqueLire aussi Algérie : la justice dans tous ses états« Rétablir au mieux vérité et justice »Sur son mur Facebook, l'activiste Mounir Gherbi a expliqué que « la justice, par le biais du parquet, se doit de convoquer Abdelaziz Bouteflika, en sa qualité de premier responsable de l'État, en vue de sa comparution pour répondre de sa responsabilité dans l'ensemble des affaires liées à la bande [les oligarques et hauts responsables poursuivis pour corruption]. Sa non-convocation par la justice ne peut être considérée autrement que par la...