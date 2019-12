Algérie : face à la foule qui le conspue, le nouveau président Tebboune «tend la main»

Une marée humaine a pris possession vendredi du centre d'Alger pour protester contre le nouveau chef de l'Etat élu, Abdelmadjid Tebboune. Pour les manifestants, cet ex-fidèle d'Abdelaziz Bouteflika ne les représente pas. Dans un communiqué commun, les diasporas, dont le collectif parisien Debout l'Algérie, ont également dénoncé « un président illégal et illégitime désigné par un système corrompu et prédateur ! »En fin d'après-midi, le président s'est adressé aux protestataires : « Je tends ma main au Hirak pour un dialogue afin de bâtir une Algérie nouvelle », a-t-il lancé. S'il se déclare « pour la liberté de la presse jusqu'au bout », il envisage néanmoins de « combattre les mauvaises pratiques... ». Il assure que dans « une nouvelle loi électorale, nous séparerons définitivement l'argent de la politique ».Son élection a été marquée par un absentéisme record. Seuls 39,83 % des inscrits se sont exprimés, selon les chiffres officiels. C'est le plus faible taux de participation de l'histoire à une présidentielle pluraliste.La mobilisation était aussi importante que vendredi dernier, avec des manifestants de tout âge et de toutes les conditions sociales, hommes et femmes ensemble, certaines voilées et d'autres en jeans et baskets. Vers 18 heures, les Algérois ont commencé à se disperser.« Votre président ne me représente pas »Les manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Tebboune ton mandat est un mandat mort né » ou encore « Votre président ne me représente pas ».« Le vote est truqué. Vos élections ne nous concernent pas et votre président ne nous gouvernera pas », scandaient les protestataires qui ont défilé en masse en ce 43e vendredi de mobilisation depuis le déclenchement du mouvement Hirak de contestation populaire et pacifique en février. Il appelait au boycott du scrutin. 13:45 La deuxième partie de ce vendredi ne fait que commencer. ...