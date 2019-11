Algérie : des porteurs de drapeaux berbères écopent de 6 mois de prison ferme

Un tribunal d'Alger a condamné lundi à six mois de prison ferme 19 personnes arrêtées lors de manifestations contre le système au pouvoir, malgré la démission début avril d'Abdelaziz Bouteflika, qui agitent l'Algérie depuis fin février, la majorité pour avoir porté des drapeaux amazigh (berbères).Jugée à leur côté, l'étudiante Yasmine Nour el Houda Dahmani, devenue un symbole de la répression du mouvement populaire de contestation «Hirak», a été condamnée à six mois de prison, dont quatre avec sursis.Sa peine couvrant la durée de sa détention provisoire, l'étudiante, arrêtée le 17 septembre, a été libérée lundi, selon des sites d'information en ligne. incarcérée depuis 2 mois, l'étudiante Nour El Houda Yasmine Dahmani libérée cet après-midi. #alger #algerie 25/11/2019 pic.twitter.com/NtLhNHFv7H-- Mériem Naït Lounis (@meriem_nait_) November 25, 2019 La plupart des autres accusés ont été arrêtés fin juin, « ce qui signifie qu'ils resteront en prison jusqu'à fin décembre », a expliqué à l'AFP Me Seddik Mouhous, avocat du collectif de défense. Le Parquet avait requis deux ans de prison ferme contre les 20 accusés, tous jugés pour « atteinte à l'intégrité du territoire », passible de 10 ans de prison.Les porteurs de drapeaux vont faire appel La plupart étaient jugés pour avoir porté un drapeau amazigh, banni des manifestations par le commandement militaire, d'autres pour avoir vendu des badges favorables au « Hirak » et Yasmine Nour El Houda Dahmani pour avoir porté une pancarte dénonçant la corruption, l'une des principaux griefs contre le pouvoir en place. Le collectif de défense, qui avait boycotté l'audience « faute de conditions permettant un procès équitable », va faire appel du verdict « parce qu'il n'a aucune base légale », avait déclaré à l'un d'eux, Me Salem Khatri.Un tribunal qui fait exception Le tribunal de Sidi M'hamed qui a ...