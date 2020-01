Algérie : de nombreux détenus du hirak recouvrent la liberté

Une main tenant un sac en plastique contenant de maigres affaires, l'autre levée en signe de victoire, le jeune homme traverse à grandes enjambées la route qui sépare la porte massive de la prison d'El Harrach de la trentaine de manifestants et proches qui crient en écho : « État civil et pas militaire ! » Nous sommes le jeudi 2 janvier devant la prison d'El Harrach dans la banlieue est d'Alger et, depuis le milieu de matinée, activistes, avocats, journalistes et proches des détenus « politiques » assistent, surpris, aux libérations express.Lire aussi Algérie : l'arrestation d'un célèbre vétéran suscite l'indignationVague de libérationSelon les médias publics et le Comité national pour la libération des détenus, 76 détenus ont été libérés jeudi dans plusieurs villes du pays. À commencer par l'ancien moudjahidine (combattant de l'ALN) Lakhdar Bouragaa, en détention préventive depuis six mois pour « atteinte à l'autorité de l'armée » et « outrage à corps constitué », un des critiques les plus féroces contre l'ancien patron de l'armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah. Le vieux militant, à l'état de santé fragile, s'est vu libéré sans même que ses avocats n'en soient informés. Même cas pour le général à la retraite Hocine Benhadid, très malade, incarcéré à El Harrach depuis le 12 mai 2019 pour « atteinte au moral de l'armée ». Dans la journée, les avocats couraient à gauche et à droite afin de...