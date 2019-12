Algérie : cinq candidats pour un fauteuil

Après une campagne électorale agitée et très compliquée, s'il est difficile pour les observateurs d'en savoir plus sur les programmes des candidats à l'élection présidentielle, une chose est sûre, les cinq « A », comme on surnomme les cinq candidats à la présidentielle du 12 décembre, ont tous été mêlés de près ou de loin à la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Il faut souligner que deux ont été ses Premiers ministres et deux autres ses ministres, mais il leur est surtout reproché de servir de caution au régime en se présentant au scrutin. Leurs meetings, aux entrées filtrées et sous forte protection policière, ont peiné à faire le plein, même dans des petites salles, et ils ont régulièrement été accueillis par des manifestations d'hostilité lors de leurs déplacements. Avant le scrutin de jeudi, voici un tour d'horizon des principaux aspirants au palais d'el Mouradia.Lire aussi L'Algérie passe à côté de son tout premier débat téléviséLire aussi Algérie : à la veille d'une élection pas comme les autresLire aussi La lettre du Maghreb ? La Sonatrach, la boîte noire du pouvoir algérienAbdelmajid Tebboune, 74 ansHaut fonctionnaire de carrière, plusieurs fois wali (préfet), Abdelmajid Tebboune devient pour la première fois, brièvement, ministre délégué en 1991, sous la présidence de Chadli Bendjedid.Tout juste élu président, Abdelaziz Bouteflika le rappelle au gouvernement en 1999 où il reste jusqu'en...