Algérie : absention record à l'élection présidentielle contestée

Des milliers de personnes sont descendues jeudi dans les rues d'Alger et d'autres villes d'Algérie aux cris de « Pas de vote ! Nous voulons la liberté ! » pour dénoncer la tenue de l'élection présidentielle.

Plus de six Algériens sur dix ont boudé les urnes jeudi 12 décembre, une abstention record, lors de la présidentielle fermement rejetée par le mouvement populaire de contestation ayant emporté en avril le président Abdelaziz Bouteflika, dont ils étaient appelés à élire le successeur.

Seuls 39,93 % des inscrits ont voté jeudi, selon les chiffres annoncés en fin de soirée à la télévision nationale par Mohamed Charfi, président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Selon M. Charfi, le taux de participation au niveau national s'établit à 41,41 % et celui des Algériens de l'étranger à 8,69 %, a-t-il ensuite expliqué.

Ce taux est le plus faible de toutes les présidentielles pluralistes de l'histoire de l'Algérie. Il est inférieur de plus de 10 points à celui du précédent scrutin - le plus faible jusqu'ici -, qui en 2014 avait vu la 4e victoire de M. Bouteflika.

Rejetée par le Hirak

Le « Hirak », le « mouvement » de contestation populaire massif et inédit du régime qui a contraint M. Bouteflika à la démission, rejetait catégoriquement la tenue de cette élection, vue comme un moyen de se régénérer pour le « système » au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962.

Ce mouvement exige la fin de ce « système » aux manettes depuis l'indépendance en 1962, et le départ de tous les anciens soutiens ou collaborateurs des 20 ans de présidence Bouteflika. Ce que sont les cinq candidats (Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Azzedine Mihoubi et Abdelmajid Tebboune).

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr