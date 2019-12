Algérie : à J-1 de l'élection présidentielle, la rue mobilisée

À la veille de l'élection présidentielle, la contestation est toujours aussi forte en Algérie. Ce mercredi, plusieurs milliers de personnes ont encore manifesté dans le centre d'Alger. Le hirak, « mouvement » populaire de contestation du régime né le 22 février, exige le démantèlement total du « système » politique en place depuis l'indépendance de l'Algérie (1962) et refuse le scrutin, perçu comme une man?uvre devant lui permettre de se régénérer. En début d'après-midi, les manifestants ont forcé le cordon de police et se sont rassemblés devant la Grande Poste, haut lieu de la contestation dans la capitale, en scandant « On ramènera la liberté », « Pas de marche arrière » ou encore « Demain, inch'allah, c'est soit nous, soit vous ! » a constaté l'AFP.Lire aussi Mohamed Charfi : « L'élection est la clé pour sauvegarder le pays »« Pas de vote »La police, qui quadrille le centre de la capitale algérienne, a procédé à une vingtaine d'arrestations, après avoir tenté de repousser, parfois à coups de matraque, les manifestants, qui promettent même de rester toute la nuit devant le bâtiment. « On va passer la nuit dehors pour arracher notre indépendance, celle de la démocratie », a confié Hamid, 22 ans, un chômeur habitant le quartier de Belouizdad (ex-Belcourt). Une partie des manifestants s'étaient rassemblés dès 10 heures ce matin, répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, sur la...