Algérie : 15 ans de prison pour Saïd Bouteflika et ses co-accusés

Après vingt heures de procès, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a finalement été libérée par le tribunal militaire de Blida (sud d'Alger) après neuf mois et un jour d'emprisonnement. Les traits tirés, mais la voix claire et assurée, entourée par des dizaines de journalistes à la sortie du tribunal au soir du lundi 10 février, Louisa Hanoune, 66 ans, a tenu à remercier les nombreux soutiens, en Algérie et à l'étranger, qui ont milité pour sa libération : « Tout le monde savait que je suis une militante politique incapable de commettre des crimes contre mon pays. »Pourtant, dans la journée, c'est le pessimisme qui l'emportait. Le procureur de la Cour militaire de Blida a demandé l'aggravation des peines requises à l'encontre de tous les prévenus en requérant vingt ans de prison contre les accusés dans ce procès en appel pour « atteinte à l'autorité de l'armée » et « complot contre l'autorité de l'État » : les ex-patrons des services secrets Mohamed « Toufik » Mediène et Athmane « Bachir » Tartag, le frère du président déchu Saïd Bouteflika et Louisa Hanoune. Ce procès en appel intervient après une première condamnation, le 24 septembre 2019, des quatre accusés à 15 ans de prison ferme.Lire aussi Algérie : Saïd Bouteflika et ses coaccusés devant la justiceHanoune pas concernée par le « complot »Le tribunal a aussi condamné à vingt ans de prison l'ancien...