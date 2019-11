Algérie : 10 wilayas de plus et des questions

« C'est mieux que l'Amérique avec ses 50 États ! » Sur les réseaux sociaux, les Algériens ont beaucoup commenté la décision du conseil des ministres du mardi 26 novembre portant à 58 le nombre de wilayas (équivalent des départements en France)... à quelque 2 semaines de la date retenue pour la présidentielle (le 12 décembre). Le dernier découpage territorial d'envergure remonte à? 1984 et a figé le chiffre à 48 wilayas. Les dix nouvelles wilayas (dénomination héritée de la guerre de libération et ses six wilayas historiques) concernées sont principalement localisées dans le Grand Sud et les Hauts-Plateaux : Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Djanet, In Guezzem, El Mghaier, Touggourt, Béni Abbes, Timinoune, Ould Djelel et El Menia. Selon le communiqué du conseil des ministres, présidé par Abdelkader Bensalah, chef de l'État par intérim, ce nouveau découpage vise à « renforcer la décentralisation, assurer une répartition équilibrée du territoire, améliorer son attractivité de manière à répondre aux exigences du développement socio-économique au profit des citoyens, notamment dans les régions frontalières, et rapprocher les services publics de ces régions ».Lire aussi Algérie ? Élection présidentielle : 5 candidats retenusLire aussi Algérie : une présidentielle entre questionnement et incertitudesLa légalité et la pertinence de la décision questionnées...Mais cette décision historique se...