Alger-Tunis : vers une nouvelle ère de coopération

« Bienvenue dans votre seconde patrie, nous avons tardé à nous voir, mais, comme on dit, les bonnes choses prennent tout leur temps » : c'est avec ces mots que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu à sa descente d'avion son homologue tunisien Kaïs Saïed à l'aéroport d'Alger le dimanche 2 février. Le chef d'État tunisien avait réservé sa première visite à l'étranger à l'Algérie, comme il l'avait promis dès son investiture. Pour rappel, le défunt président Béji Caïd Essebsi avait aussi effectué sa première visite officielle à l'étranger en Algérie en février 2015.La rencontre s'est voulue chaleureuse : « Je dis le peuple algérien et tunisien, je n'utilise jamais le pluriel dans ce cas », a déclaré Kaïs Saïed, qui s'est vu, exceptionnellement, décoré par le président algérien de la médaille Athir, la plus haute distinction algérienne pour saluer l'excellence des relations bilatérales et « les sacrifices communs durant la guerre de libération », à quelques jours du 8 février, le 62e anniversaire du bombardement par l'armée française du village tunisien limitrophe de Sakiet Sidi Youcef.Lire aussi Tunisie : Kaïs Saïed choisit Alger pour son premier voyage officielAccorder les points de vueMalgré ces effets d'annonce très positifs, les deux présidents semblent lucides sur les limites de la coopération entre Alger et Tunis par le passé. Le président algérien a reconnu qu'il fallait...